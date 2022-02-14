القبض على شخص أطلق النار على محل تجاري في عمان

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على شخص أطلق النار على احد المحال التجارية إثر خلاف مع مالكه وسط العاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد ظهر اليوم، بقيام أحد الاشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه احد المحال التجارية في منطقة جبل الجوفة في العاصمة ولاذ بالفرار، حيث لم ينتج عن الحادثة أية إصابات بالأرواح واقتصرت على أضرار مادية فقط .

وأكد أنه جرى تحديد هوية مطلق النار، ومكان وجوده والقيام بمداهمته وإلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته السلاح الناري الأوتوماتيكي المستخدم، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء

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