الضفة قيد الاشتعال..استشهاد شاب ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس وجنين/ فيديو
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جرينتش+2 02:49
الشبول: إلاعلان رسمياً عن الإجراءات التخفيفية نهاية الاسبوع الحالي، وقد تشمل فحص “البي سي ار” في المطار
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