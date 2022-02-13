تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 31 وفاة و17550 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13508 والإصابات 1,468,360
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ليس مجرَّد نظام عنصري!
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