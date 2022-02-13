عودة المواجهات الى حي الشيخ جراح في القدس بعد إعلان النائب (الفاشي) بن غفير نيته فتح مكتب برلماني بالحي/ فيديو

اندلعت مواجهات، أمس السبت، في حي شمعون هتساديك القريب من حي الشيخ جراح في القدس، وأصيب خلالها شاب يهودب في العشرين من عمره بجروح في رأسه جراء إلقاء الحجارة عليه، حيث تم نقله إلى مستشفى هداسا بجبل المشارف. كما أصيب يهودي آخر في العشرينات من عمره بجروح متوسطة في الحي جراء الدهس، وتم نقله إلى مستشفى هداسا بجبل المشارف مصاباً بجروح في أطرافه، بحسب النشر في موقع N12.

وقد تبين عند التحقيق مع السائق، وهو من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 21 عاما، أنه تعرض للرش “برذاذ الفلفل”.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحوادث، وبعد ذلك ألقت القبض على 5 فلسطينيين آخرين من المشتبه بهم في الاضطرابات التي حدثت الليلة الماضية في الشيخ جراح، وتضمنت إلقاء الحجارة واشتباكات أصيب فيها عدد من الصهاينة ما استلزم نقلهم فيما بعد لتلقي العلاج الطبي.

وزعمت الشرطة انها قد صدت أعمال الشغب بعد أن لم تستجب لتحذيرات الشرطة وأوامر تفريق المظاهرة الذي أصدره ضابط شرطة في مكان الحادث. وفي الوقت نفسه ، اضطرت الشرطة إلى استخدام وسائل لتفريق المظاهرات”.

وكان النائب اليميني (الفاشي) رئيس حزب عوتسما يهوديت، ايتمار بن غفير قد أعلن أمس السبت أنه ينوي فتح مكتب برلماني له في حي الشيخ جراح صباح اليوم الأحد بتمام الساعة 10:00، وقال إن قراره هذا يأتي بعد تعرض منزل اليهودي طال يوشفاييف، في الحي نفسه الى الحرق للمرة التاسعة، إضافة الى إضرام النار في سيارته.

وأعلنت الشرطة عن اعتقالها ستة فلسطينيين من المشتبه بهم في المشاركة بأعمال الشغب.

وبالتزامن مع الاشتباكات في الشيخ جراح ، ادعى عضو الكنيست بن غفير إطلاق النار على حي جفعات هأفوت في كريات أربع حيث يسكن.

ونشر بن غفير بياناً جاء فيه أنه “يعتزم مساعدة السكان ومنحهم شيئًا من الأمن والدعم الذي لا يتلقونه من الدولة، وتأمين فرصة وصولهم بانتظام إلى المكتب البرلماني في الحي لهذا الغرض، حيث سيستقبلهم بمساعدة من طاقم مكتبه “.

وأضاف زاعما: “إذا لم تكن الشرطة موجودة – أنا سأكون هناك”.

وقد تجددت المواجهات في الحي في مطلع شهر أيار مايو من العام الفائت على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية دعوة طرفي النزاع في قضية ملكية عقارات في حي الشيخ جراح إلى جلسة استماع جديدة في العاشر من الشهر.

وقد وقع تراشق بين الطرفين بالحجارة والكراسي، قبل أن تتحرك الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباك واعتقال 15 شخصًا.

مستوطنون يعتدون على أهالي الشيخ جرّاح وبن غفير سيفتتح الأحد مكتبه في الحيّ

للتفاصيل: https://t.co/QqMovVFgYM #الشيخ_جراح #القدس_المحتلة pic.twitter.com/p0jJNTNpok — موقع عرب 48 (@arab48website) February 12, 2022

مصادر عبرية: إصابة مستوطن بجروح بعد دعسه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/ScmeTQybd8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 12, 2022