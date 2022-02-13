زيباري يصف قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة العراقية بـ”المُسيس”

علق القيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” وزير خارجية العراق الأسبق، هوشيار زيباري، على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق باستبعاده من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد زيباري، في مؤتمر صحفي، احترامه لقرار القضاء، لافتا في الوقت ذاته أنه تفاجأ بقرار المحكمة الاتحادية”، حسب وكالة واع.

وقال: “اليوم يُعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة”، مضيفا: “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي أقول إن هناك ظلما”.

وتابع قائلا: “عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا”، موضحا أن “النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني”.

وتابع “إننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك”، لافتا إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح”.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في وقت سابق اليوم الاحد، استبعاد، هوشيار زيباري، من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.

وذكرت وكالة “واع” أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاحد، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”. وأضافت أن “المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت، الأحد الماضي، وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.