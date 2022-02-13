عودة المواجهات الى حي الشيخ جراح في القدس بعد إعلان النائب (الفاشي) بن غفير نيته فتح مكتب برلماني بالحي/ فيديو
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بتهمة “إهانة الرئيس”.. أردوغان يقدم للمحاكمة ١٦٠ الف تركي بحجة انهم سخروا من اصابته بكورونا
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