المرأه والعمل البلدي استثمار في نصف المجتمع

عودة المواجهات الى حي الشيخ جراح في القدس بعد إعلان النائب (الفاشي) بن غفير نيته فتح مكتب برلماني بالحي/ فيديو
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