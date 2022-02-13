الشبول: الحكومة متجهة للتخفيف من الإجراءات المعمول بها حاليا مع دخول الموسم السياحي فصل الربيع

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة ستدرس التوصيات التي ستصدر عن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة خلال اليومين المقبلين لاتخاذ قرارات تخفف من الإجراءات المعمول بها حاليا.

وأضاف الشبول، لراديو هلا اليوم الأحد، إن هنالك توجها لاتخاذ اجراءات تخفيفية مرتقبة مع دخول الموسم السياحي فصل الربيع.

وأكد أن القطاعات الاقتصادية تضررت نتيجة الجائحة خاصة السياحة منها، وعليه لابد من أخذ الإجراءات التخفيفية للخروج من هذه الحالة، لكن يجب ان يكون فتح القطاعات وتخفيف القيود بحذر.

وأضاف أن طريقة احتساب إحصائيات الوضع الوبائي، تعتمد اليوم على دخول المستشفيات وليس فقط أعداد الإصابات، فاليوم هناك 193 ألف حالة نشطة في المملكة ولا توجد أية جهة رقابية تستطيع التأكد أن هؤلاء الأشخاص معزولين في منازلهم.

وأشار إلى أن الشيء الوحيد اليوم الذي يمكن به مواجهة الوباء يتمثل في المطاعيم، حيث وصلت نسبة المُطعمين من الفئة المستهدفة ( 18 عماً فما فوق) 70%، وهذا أمر جيد، وعليه لابد من التركيز على المطاعيم .

وبين الشبول أن الأيام الثلاثة الأخير تشير إلى أن الموجة بدأت في الاستقرار على إنخفاض، وبالرغم من نسب الإصابات العالية الا انها لم تكن بخطورة الفترة التي قبلها.

وأوضح أن رصد الموجة الرابعة، يشير إلى أن دخول المستشفيات كان قبل 3 أسابيع 4% لكنه بلغ في الأسبوع الأخير 1,5% ، وهذا يشير الى أنه رغم التفشي الكبير للوباء لكن الحاجة لدخول المستشفيات كانت قليلة، ونسبة إشغال المستشفيات لم يتجاوز 30%، كما ان القطاع الصحي تطور خلال السنوات الماضية وباتت لديه الخبرة في التعامل مع الجائحة، لذلك فإن الوضع الصحي مريح .