بعد عدٍ الثلاثاء بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب عن بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2021، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال 15 من الشهر الحالي، وتنتهي يوم السبت الموافق ال 19 من الشهر ذاته الساعة 12 مساءًا.

وأوضح الخطيب، في حديث لإذاعة الامن العام، أن الوحدة أطلقت موقعها الإلكتروني بنسخته المحدثة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملية التقديم والتخصصات المطروحة، وقال الخطيب إن عدد التخصصات المطروحة للقبول للفصل الدراسي الثاني 396 تخصصا.

وأكد الخطيب أن الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح على الدورة التكميلية لأول مرة وكانت معدلاتهم مرتفعة فإن حقوقهم محفوظة للدورة الصيفية القادمة وعليه كل طالب أنهى متطلبات النجاح على الدورة التكميلية الحالية لأول مرة يحق له المنافسة على كافة التخصصات على الدورة الصيفية القادمة

وفي معرض رده على سؤال للإذاعة فيما يتعلق بالطلبة المعيدين “طلبة رفع المعدل ” على الدورة التكميلية، قال الخطيب إن قرار مجلس التعليم العالي خصص لهم 10 بالمائة من المقاعد مشيراً إلى ربط قبولهم بمعدلات القبول التنافسية للطلبة المعيدين على الدورة الصيفية الماضية إلا أن مجلس التعليم العالي ووفقاً للبيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم في جلسة يوم الخميس الماضي أوضحت أن 90 بالمائة من هؤلاء الطلبة المعيدين من مواليد 2003 ” وهم 250 طالب فقط منهم فوق ال 95 وبالتالي اصبح ربطهم بمعدلات المعديين للدورة الصيفية الماضية هو أمر غير منطقي ولا يحقق مصلحتهم لذا عدل مجلس التعليم العالي القرار وأصبح هؤلاء الطلبة مرتبطين بمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظامين على الدورة الصيفية الماضية وهذا سيسهل قبولهم ويوسع الخيارات الموجودة امامهم .

ودعا الخطيب جميع الطلبة الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة للدورة التكميلية للمسارعة في الحصول على جرعتي مطعوم كورونا؛ للتمكن من دخول الحرم الجامعي واستكمال إجراءات التسجيل بعد إعلان الوحدة لأسماء الطلبة المرشحين للقبول.