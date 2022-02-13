أجواء مشمسة وباردة نسبياً اليوم الاحد وحتى مساء الاربعاء

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد قليلا، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 الى درجتين مئويتين، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتستمر كذلك يوم الاربعاء، وتبقى معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 3، وفي مرتفعات الشراة 14 – 1، وفي مناطق البادية 19 – 2، وفي مناطق السهول 18 – 4، وفي الاغوار الشمالية 23 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 11، وفي البحر الميت 24 – 10، وفي خليج العقبة 25 – 10 درجة مئوية.