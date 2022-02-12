وزيرة الثقافة المصرية تبهر الحضور بعزفها بافتتاح برنامج فني/ فيديو

بهرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، حضور حفل افتتاح برنامج “الدوم” لاكتشاف المواهب، لدى عزفها على آلة “الفلوت”.

وقالت: “كان عندنا حلم بأن يكون في مشروع كبير لاكتشاف المواهب، والنهاردة من خلال برنامج “الدوم” قادرين نوصل لكل المواهب”.

واجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الخميس الماضي، بأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية بحضور مجلس الإدارة.

وأكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى بداية الاجتماع، أن الجميع يعمل بجدية وإخلاص لبدء مزاولة نشاط الشركة، وأثنت على ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إجراءات لتفعيل واستثمار أصولها وتمثل فى الانتهاء من اللائحة التأسيسية، وإصدار سجل تجاري للشركة وإنشاء مقر لها.

وقالت “عبد الدايم”: إن وزارة الثقافة نجحت للمرة الأولى فى تاريخها فى تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ووجَّهت بضرورة استمرار العمل الجاد للانطلاق بالثقافة المصرية وجميع ألوان الفنون إلى آفاق أرحب، تأكيدًا لريادة الوطن وتهيئة المناخ للفنانين وللمبدعين لضمان تدفق وغزارة كافة أشكال الإنتاج الثقافى والفنى، لافتة الى أن هذه الشركة ستشكل جسرًا للشراكة مع المبدعين ومستثمري القطاع الخاص في الصناعات الإبداعية،

وكان الاجتماع قد شهد مناقشة عدة موضوعات، حيث قام مجلس الإدارة بعرض رؤية عمل الشركة القابضة في المرحلة المقبلة والتي تتضمن أن تكون الشركة القابضة صانعة للسوق الثقافية والسينمائية والتراثية، وأن تعمل على تحويل الأصول الثقافية من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية للارتقاء بمساهمتها في الناتج القومي وإثراء الهُوية المصرية الأصيلة وتحفيز منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تدعم التأثير الفاعل للقوي الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي، مع الالتزام برؤية مصر 2030 والقطاعات الإبداعية المستهدفة التي تم تحديدها مع التركيز على السينما والحرف التراثية كمرحلة أولى.