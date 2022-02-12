وزارة الخارجية تتابع تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتدعو الاردنيين هناك لتسجيل بيانات التواصل معهم عبر رابط إلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، عبر السفارة الأردنية في أنقرة المعتمدة لدى أوكرانيا، وكذلك عبر مركز العمليات في مقر الوزارة، وذلك في ظل ترقب عالمي لاحتمال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن 2606 أردنيين موجودون في أوكرانيا، بينهم 727 طالبا جامعيا يدرسون في 37 جامعة منتشرة في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وقد دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال هذا الرابط إلالكتروني.

ويمكن طلب المساعدة في الحالات الطارئة من خلال التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على الخط الساخن (00905384419586) أو المكتب الثقافي في كييف (00380939361181) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

وعبّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، امس الجمعة، عن أمله في نزع فتيل الأزمة في أوروبا في ظل مخاوف من تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، “نحن جوار واحد، وكل ما يجري في المنطقة ينعكس على أوروبا، وكل ما يجري في أوروبا ينعكس على منطقتنا، هذا هو الدرس الذي تعلمناه جميعا من التاريخ”، و”نأمل في نزع فتيل الأزمة في أوروبا عبر الحوار المستند إلى القانون الدولي. ونأمل بأن تنجح الجهود المكثفة التي تُبذل الآن من أجل إنهاء التوتر والعودة إلى الهدوء ومعالجة القضية بالطرق الدبلوماسية”.

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمعة، أنها تتابع أوضاع الجالية الأردنية في أوكرانيا، وذلك في ظل تخوف عالمي من غزو روسي لأوكرانيا.

وقال رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، في بيان، إن اللجنة على اتصال دائم مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأوضحت اللجنة أنها تراقب من كثب وتتابع أيضا مع الوزارة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بشأن الإجراءات والاحتياجات اللازمة في حال تأزم الوضع هناك، معربة عن أملها في نزع فتيل الأزمة من خلال الحوار.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، إن لدى روسيا الآن قوات تكفي لشنّ عملية عسكرية ضخمة ضد أوكرانيا وإن هجوما قد يبدأ في “أي يوم الآن”.

وأضاف سوليفان، الذي كان يتحدث في إفادة بالبيت الأبيض، أن على أي أميركي ما زال موجودا في أوكرانيا مغادرتها في غضون 24 إلى 48 ساعة، وقال إن غزوا روسيا قد يبدأ بهجوم جوي يجعل المغادرة صعبة.