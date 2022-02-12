بايدن يعلن ان موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا سيكون يوم 16 من الشهر الحالي، ولكنه سيجري اتصالاً اليوم السبت مع بوتين
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جرينتش+2 01:28
قرارات المجلس المركزي يتم إلغاؤها من وزير بتغريدة على تويتر
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