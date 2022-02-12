بايدن يعلن ان موعد “الغزو” الروسي لأوكرانيا سيكون يوم 16 من الشهر الحالي، ولكنه سيجري اتصالاً اليوم السبت مع بوتين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال هاتفي مساء اليوم السبت الـ12 من فبراير الجاري.

وقال بيسكوف للصحفيين، امس الجمعة: “بالفعل، طلب الجانب الأمريكي الاتصال بالرئيس بوتين، ومن المخطط لإجراء المكالمة بين الرئيسين مساء الغد بتوقيت موسكو”.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيتصل بالرئيس الروسي “في القريب العاجل”، وسط المخاوف الأمريكية بشأن تحضير روسيا المزعوم “لغزو” أوكرانيا.

بايدن يعلن موعد “الغزو” الروسي لأوكرانيا

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إمكانية موعد الهجوم الذي ستقوم به روسيا على أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الناتو.

وبحسب ما نقل موقع “بوليتيكو”، فخلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد”تغزو أوكرانيا” في 16 فبراير/شباط الحالي.

وقالت عدة مصادر في الإدارة الأمريكية لـ”بوليتيكو” عن التاريخ نفسه، كما حذرت واشنطن الشركاء من أن الهجوم العملي يمكن أن يسبقه ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية.

في الوقت نفسه، قال مسؤول بريطاني للصحيفة إن لديهم “تفسيرا مختلفا” للمعلومات الاستخبارية، وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما “يرفضان تصديق ذلك”.

وتقر “بوليتيكو” بأن المعلومات الاستخبارية قد تكون أولية وغير كاملة. في وقت سابق، ذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية أن “الغزو” المزعوم قد يبدأ في 16 فبراير، نقلاً عن مصادر. كما تحدث صحفيو “بلومبرغ” بدورهم عن هجوم محتمل في 15 فبراير.

وقبل أسبوع، تحدثت “بلومبرغ” عن الغزو الذي حدث بالفعل، ونشرت عنوان “روسيا تغزو أوكرانيا”، لتقوم الوكالة بعد ذلك بإزالة المنشور والاعتراف بالخطأ.

بلينكن يتحدث مع لافروف اليوم

وعى صعيد متصل، اعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في محاولة أخيرة لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيجي: “ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة حول حدود أوكرانيا”.

وقال: “إذا كانت روسيا مهتمة حقا بحل هذه الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن على استعداد للقيام بذلك”.

واضاف: “لكن يجب أن يحدث ذلك في سياق خفض التصعيد. وحتى الآن لم نشهد سوى تصعيد من موسكو”. مضيفا: “هذه لحظة محورية. نحن مستعدون لما يجب أن يحدث”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون “بسرعة” عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، والتي قال إنها يمكن أن تبدأ الآن “في أي وقت”.