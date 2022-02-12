انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 21 وفاة و14048 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13477 والإصابات 1,450,810
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اهمها وراثة عباس.. 3 ظواهر تقلق إسرائيل في الضفة الغربية
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