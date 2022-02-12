انقاذ 6 سائحين جنح زورقهم في مياه خليج العقبة

أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم السبت، ستة سائحين كانوا على متن زورق تعرض لعطل فني أدى إلى فقدان السيطرة عليه وجنوحه واقترابه من المناطق الصخرية والمرجانية.

وشارك في عملية الإنقاذ زوارق إسعاف ودورية بحرية بالتنسيق مع مركز العمليات البحري، وجرى سحب الزورق إلى أقرب مرسى بحري آمن للحيلولة دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ مشابهة باستمرار، إضافةً إلى واجبها الرئيس في حماية الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب والمحافظة على الأمن البحري داخل حدود المياه الإقليمية.

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