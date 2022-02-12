الخصاونة: الحكومة تعتزم الإعلان المتدرج عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا خلال أسابيع قليلة

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، عزم الحكومة الإعلان المتدرج خلال أسابيع عن إنهاء الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا،

وقال الخصاونة إن ذلك سينعكس إيجاباً على معظم القطاعات.

وبأمر من جلالة الملك، أعلن الخصاونة بحضور رئيس الدّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، وخلال لقاء وجهاء وفعاليات شعبيَّة ورسميَّة من محافظة عجلون، إطلاق حزمة من المبادرات الملكيَّة في المحافظة.

وتشمل هذه المبادرات: بناء 100 منزل لأُسر عفيفة، وإنشاء 3 مراكز صحية في مناطق عُرجان وصنعار والشفا، وإنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجيَّة وتزويده بالباصات اللَّازِمة، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجيَّة للشَّابات والشَّباب في حاضنة أعمال عجلون التي أُنشِئت بمبادرة ملكيَّة سامية.

وأوعز الخصاونة باستكمال العمل في مشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد بمحافظة عجلون، وتشغيله بشكل أولي مع مطلع تمّوز المقبل، وتشغيله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.

ومن جانبه، اوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم السبت، إن الحكومة تتابع من خلال اللجنة الوطنية للأوبئة ووزارة الصحة والمؤسسات ذات العلاقة الوضع الوبائي، وستراجع الإجراءات المعمول بها بشأن كورونا حسب تطورات الحالة الوبائية من حيث التوقيت والشكل.

وشدد الشبول على أن وباء كورونا ما زال موجودا، ومن الضروري الاستمرار في مواجهته بالمطاعيم الواقية وأساليب الوقاية المتبعة.

وبشأن إمكانية تعليق نشر موجز كورونا اليومي، واقتصار الأرقام على الجهات المختصة قال الشبول: “لم يتخذ قرار بشأنه بعد”.

هذا وقد طالب رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، الجمعة، بإصدار إحصائية مؤشرات كورونا بشكل أسبوعي، وتساءل عن الجدوى من إصدار الإحصائية اليومية.

وقال البدور إن “أرقام الموجز اليومي لمؤشرات كورونا تعني وزارة الصحة بشكل رئيسي، ولا تعني الناس بشكل عام”، كما طالب باقتصار الفحوص على من يعاني من أعراض كورونا.