الامن يحقق في وفاة شخص سقط عن جسر عبدون في عمان

توفي شخص اليوم السبت، إثر سقوطه عن جسر عبدون.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادثة سقوط شخص من أعلى جسر عبدون وما لبث أن فارق الحياة، وتم فتح تحقيق في الحادث.