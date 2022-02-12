احتجاج نواب إربد على منعهم من لقاء الخصاونة الذي سارع لمصالحتهم/ فيديو

احتج عدد من النواب في محافظة إربد، اليوم السبت، على منعهم من دخول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية.

وقد انسحب كل من النائب فواز الزعبي ومحمد الشوحة، وخالد الشلول، ومحمد جرادات، من أمام مبنى مديرية ثقافة إربد، احتجاجا على منعهم من حضور الاجتماع، حيث أبدوا امتعاضهم مما حصل.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، للنواب الممتعضين جراء عدم حضورهم إن “تسعة وزراء ليسوا أعضاء باللجنة لم يحضروا الاجتماع”، ليرد الزعبي عليه بالقول: “هم شو سوا للوطن” (ماذا فعلوا للوطن).

وما هي إلا لحظات حتى خرج الخصاونة من الاجتماع، وعمل على “مصالحة” النواب، بالقبلات والأحضان، كما دعاهم لتناول وجبة الغداء برفقته.

ويأتي اجتماع الخصاونة بالمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، بهدف مناقشة ميزانية الاحتفالية والتحدث عن الفعاليات المطلوبة لكي يكون الاحتفال مميزا، وأن هذا الأمر “يقع على عاتقه”.