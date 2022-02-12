إطلاق نار واستهداف منشآت للاحتلال في القدس وجنين

نفذ مقاومون في جنين والشباب الثائر في القدس الليلة امس الجمعة عدة عمليات استهدفت الاحتلال تخللها اطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت إسرائيلية.

ففي جنين أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتــلال التي اقتحمت بلدة بير الباشا جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكا مسلحا اندلع في البلدة وسمعت أصوات رشقات الرصاص في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط في بلدة عرابة.

وفي القدس المحتلة أشعل الشباب الثائر النار في بوابة وضعها جيش الاحتلال قبل أيام في الجدار الفاصل وأحرقوا كاميرات مراقبة قرب بلدة أبو ديس شرق المدينة..

بالتزامن مع ذلك قام شبان بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبات المستوطنين على شارع جيفعات زئيف بالقرب من النفق الفاصل بين بلدتي بدّو والجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وفي حي الشيخ جراح التهمت النيران بؤرة استيطانية حيث تدخلت طواقم الإطفاء الإسرائيلية لإخماد الحريق. بعدما كان المستوطنون قد استولوا على عدة منازل في الشيخ جراح وحولوها الى بؤر استيطانية.

وقد وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين “معطى”، استشهاد (5) فلسطينيين خلال شهر يناير الماضي، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة، ورصد (623) عملاً مقاوماً.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020م.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وقد توسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات “درون”.