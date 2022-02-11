تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 25 وفاة و18872 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13456 والإصابات و1,536,762
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لحظة انفجار شاحنة محملة بأسطوانات غاز في بيروت اليوم/ فيديو
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