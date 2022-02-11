فوز رؤساء فروع نقابة المهندسين في العقبة ومادبا ومعان بالتزكية

أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الخميس، عن إغلاق باب الترشح لمجالس فروع نقابة المهندسين في كافة محافظات المملكة، حيث سيتم إجراء انتخابات مجالس الفروع المذكورة في 18 من شهر شباط الجاري.

وبلغ عدد المترشحين لانتخابات رئيس فرع محافظة إربد، مترشحان، فيما بلغ عدد المترشحين لمجلس الفرع 12 مترشحاً، و41 مترشحاً للهيئة المركزية من الفرع، كما بلغ عدد المترشحين لرئاسة فرع البلقاء، 4 مترشحين، فيما بلغ عدد المترشحين لمجلس فرع البلقاء 14 مترشحاً، و11 مترشحاً للهيئة المركزية.

وترشح لرئاسة فرع النقابة في محافظة جرش، مترشحان، كما تقدم 9 مترشحين لمجلس فرع جرش، و5 مترشحين للهيئة المركزية، فيما ترشح 3 مهندسين لرئاسة فرع الزرقاء، و17 مترشحاً لعضوية مجلس الفرع، إضافة إلى 30 مترشحاً للهيئة المركزية، كما تقدم مترشحان لرئاسة فرع الطفيلة، و12 مترشحاً لعضوية مجلس الفرع، إضافة إلى 10 مترشحين للهيئة المركزية، بينما ترشح مهندسان لرئاسة فرع عجلون، و12 مترشحاً لعضوية مجلس الفرع، إضافة إلى 8 مترشحين للهيئة المركزية.

وتقدم مترشح واحد لرئاسة فرع العقبة، فيما تقدم 8 مترشحين لعضوية مجلس الفرع، و8 مترشحين للهيئة المركزية، كما تقدم مترشحان لرئاسة فرع الكرك، و18 مترشحاً لعضوية مجلس الفرع، إضافة إلى 7 مترشحين للهيئة المركزية، وتقدم مترشح واحد لرئاسة فرع مأدبا، و8 مترشحين لعضوية مجلس الفرع، إضافة إلى 5 مترشحين للهيئة المركزية.

وعلى صعيد متصل، فقد تقدم مترشح واحد لرئاسة فرع معان، كما تقدم 6 مترشحين لعضوية مجلس الفرع، إضافة الى 6 مترشحين للهيئة المركزية، كما تقدم مترشحان لرئاسة فرع المفرق، إضافة إلى 12 مترشحاً لعضوية مجلس الفرع، و10 مترشحين للهيئة المركزية.

ووفقاً لقوائم المترشحين أعلاه، أعلنت النقابة فوز رؤساء مجالس فروع كل من محافظة العقبة، برئاسة المهندس عامر الحباشنة، ومحافظة مأدبا المهندس أحمد الفلاحات، ومحافظة معان المهندس محمد المحاميد، إضافة إلى فوز مجلس فرع معان كاملا بالتزكية.

وقالت نقابة المهندسين الأردنيين، إنه تم البدء باستقبال طلبات الترشح للشعب الهندسية (الهندسة المعمارية، الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية) بدءًا من اليوم الخميس الموافق 10 شباط للعام 2022، فيما ستجري الشعب الثلاث انتخاباتها في 4 اذار المقبل.

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