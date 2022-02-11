فلكيا.. شهر رمضان في الثاني من نيسان المقبل/ كل عام وانتم بخير

يتوقع خبراء الفلك أن يصادف 2 أبريل/نيسان المقبل، حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على تقليد رؤية الهلال، ويستمر الشهر الفضيل لمدة 30 يوماً، حيث ينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو/أيار 2022.

وتوقع إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن يبدأ الشهر في 2 نيسان، موضحًا أن القمر الجديد ولد يوم الأحد عند الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 نيسان عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل/نيسان عام 2022.. كل عام وانتم بخير.