بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فوراً، لان إرسال قوات إخلاء هو بمثابة حرب عالمية، والأمور قد تتفاقم وتصبح جنونية
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عن «صحافي القرن» الذى لا يغيب.. بين «هيكل عبد الناصر» و «هيكل الأمة»
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