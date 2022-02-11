تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 25 وفاة و18872 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13456 والإصابات و1,536,762

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13456 وفاة و1536762 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 29.25 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 192581 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 219 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 241 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1183 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة،

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 16 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 17893 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1230725 حالة.

كما أشار إلى إجراء 64528 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 15427670 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4630962 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4295645 شخصا.