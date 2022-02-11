بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فوراً، لان إرسال قوات إخلاء هو بمثابة حرب عالمية، والأمور قد تتفاقم وتصبح جنونية

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة من يوم امس الخميس، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء.

وقال بايدن مطالبا رعاياه في أوكرانيا بالمغادرة فورا، إن “إرسال قوات أمريكية للإخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية، إنه ليس شيء مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابي. نحن نتعامل مع إحدى أكبر جيوش العالم (في إشارة للجيش الروسي). الوضع مختلف تماما”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، إن “بوتين (الرئيس الروسي) لن يفعل أي شيء قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين الأمريكيين”. مشيرا إلى أن الأمور من الممكن تتفاقم وتصبح جنونية بشكل سريع في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من حثِّ الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب “التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي (مزعوم)” ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير، “لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة للعمل العسكري الروسي وكوفيد-19، يجب أن يغادر أولئك الموجودون في أوكرانيا الآن عبر وسائل تجارية أو خاصة”.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجرى حاليا في بكين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن “واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا”.

وأكّد أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات “مقلقة جدا” لتصعيد روسي في أوكرانيا.

وقد رفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات “لهجوم عسكري” على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.