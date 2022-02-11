بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فوراً، لان إرسال قوات إخلاء هو بمثابة حرب عالمية، والأمور قد تتفاقم وتصبح جنونية
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جرينتش+2 01:25
القمة الإفريقية وتجميد عضوية “إسرائيل” كمراقب في الاتحاد الإفريقي
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