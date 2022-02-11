إعلان النتائج النهائية للطلبة المرشحين لنيل المنح والقروض الداخلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القوائم النهائية لأسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول مهند الخطيب، اليوم الخميس، بأن العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بالطلبات حسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً بلغ، (74486) طالبا وطالبة، رُشح منهم للاستفادة (47646) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (64 بالمئة) من إجمالي عدد المتقدمين، وقد توزع المرشحين للاستفادة ما بين (44179) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة البكالوريوس، و(3467) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط.

وتابع الخطيب، يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببذل أقصى درجات العناية في دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة للوصول إلى أعلى مستويات الدقة والعدالة، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات (19887)طالباً وطالبة، في حين كان عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات حقيقية معززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب مما انعكس على نقاطه المحتسبة (5658) طالباً وطالبة.

ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط www.dsamohe.gov.jo .

ولفت الخطيب، أنه اعتباراً من صباح يوم السبت المقبل على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات. كما أوضح، أنه لاستكمال إجراءات الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض عليهم، تنظيم سند الكفالة وتسليمه للمكتب الثقافي في جامعة الطالب من خلال طباعة سند الكفالة من صفحة النتائج دون وجود حاجة لمراجعة المستشار الثقافي في الجامعة لختم سند الكفالة وتوقيع، ومن ثم الدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدلhttps://services.moj.gov.jo/services?id=2، لتسجيل طلب على أن يتم اختيار نوع الوثيقة /كفالة.

كما يقوم الكفيل بحسب الخطيب، فقط مصطحباً معه جميع الوثائق المطلوبة بمراجعة كاتب العدل لاستكمال إجراءات الكفالة دون الحاجة لحضور الطالب مع التأكيد على عدم التوجه إلى كاتب العدل إلا بعد استلام رسالة بقبول الطلب، والإطلاع على سند التعهد وقراءته جيداً والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ثم أيقونة (تخزين)، واستكمال إجراءات الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها.

وبين الخطيب أن الطلبة عليهم الإطلاع على سند التعهد وقراءته جيداً والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ثم أيقونة (تخزين).

وتؤكد الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الخميس، 10 اذار المقبل، كما أن آخر موعد لتسليم سندات الكفالة العدلية لدى مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات سيكون نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 اذار 2022 حيث لن يتم استلام أي سند كفالة بعد هذا التاريخ.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية، لفت الخطيب، أنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية، ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً لأكثر من ثلاثة أسابيع.

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