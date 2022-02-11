أجواء باردة اليوم الجمعة وارتفاع قليل على الحرارة السبت والأحد

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة فوق المرتفعات الجبلية،تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها؛ من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية. وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 6 -1، وفي مرتفعات الشراة 6 – 2، وفي مناطق البادية 15 – 4، وفي مناطق السهول 11 – 4، وفي الأغوار الشمالية 18 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 9، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 9 درجات مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة