وزارة التعليم العالي تطلق موقعا إلكترونيا لطلبات القبول الموحد

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن الوحدة ستطلق مطلع الأسبوع المقبل موقعها الإلكتروني محدثاً بجميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها الطلبة للتقدم بطلبات قبول موحد للجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني 2021 / 2022.

وأوضح الخطيب، اليوم الخميس، أنه من المتوقع الإعلان عن بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية لخريجي الدورة التكميلية الحالية منتصف الأسبوع القادم.

من جهة أخرى دعا الخطيب جميع الطلبة الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية الى المسارعة في الحصول على جرعتي المطعوم ضد فايروس كورونا كي يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي واستكمال إجراءات التسجيل بعد إعلان الوحدة لأسماء الطلبة المرشحين للقبول، مبينا أن بدء التدريس في الجامعات والكليات الرسمية سيكون بتاريخ 27 شباط الحالي في حين سيبدأ التدريس في الجامعات والكليات الخاصة بتاريخ 6 آذار المقبل.

وأكد الخطيب أنه وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم 35 “لن يسمح لأي طالب غير حاصل على جرعتي المطعوم بدخول الحرم الجامعي لأي جامعة أو كلية جامعية رسمية أو خاصة.”

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