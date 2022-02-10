راغب علامة يطرح كليب أحدث أغانيه “ممكن أزعلك”/ فيديو

طرح النجم اللبناني راغب علامة فيديو كليب أحدث أغانيه “ممكن أزعلك”، التي تعد الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات الشاعر محمد البدرى، ألحان بينن، توزيع مدحت خميس، ميكس وماسترز أمير محروس، إخراج شريف صبري.

وسبق ان طرح راغب علامة مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم “فورا غرام”، على يوتيوب، التي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

ومن المقرر أن يحيى النجم راغب علامة حفلا غنائيا في أمريكا يوم 14 فبراير الحالي احتفالا بعيد الحب، ويقدم فيه باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة بحضور حشد من الجاليات العربية.