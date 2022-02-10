ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 22 وفاة و21460 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13431 والإصابات 1,417,890
أهم العناوين
جرينتش+2 09:49
حماس والجهاد والشعبية: لا شرعية لمخرجات المجلس المركزي الانفصالي، وندعو لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني