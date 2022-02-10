القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة البلقاء

ألقت قوة أمنية مساء اليوم الخميس القبض على مطلوب مصنف بالخطير والمسلح في إحدى مناطق غربي البلقاء، خلال مداهمة لمكان وجوده واقتياده للتحقيق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المطلوب أقدم قبل أشهر على قتل أحد الأشخاص وإصابة آخر إثر خلافات بينهما، وتوارى بعدها عن الأنظار إلى أن تمكن اليوم فريق التحقيق الذي تولى التحقيق في القضية من تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان، أحدهما اوتوماتيكي.

وأكدت مديرية الأمن العام “سعيها الحازم والمتواصل للتصدي للجريمة وملاحقة مرتكبيها أينما كانوا، وتسليمهم ليد العدالة دون تهاون أو تمييز، ومهما حاولوا إخفاء جرائمهم أو التواري عن الأنظار”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة