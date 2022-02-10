وكالة الأنباء السعودية تعلن اليوم الخميس وقوع 12 إصابة إثر سقوط طائرة “حوثية” مسيرة على مطار أبها الدولي/ فيديو

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة بشظايا طائرة مسيرة حاولت استهداف محيط مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، فيما تصدر وسم “أبها” وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وقال التحالف، في بيان، إن “الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح أن “شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة سقطت بمحيط المطار”.

‏‎وأفاد التحالف بـ”وجود 12 إصابة طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في إحصائية أولية”.

‏وتوعد برد قائلا: “سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين”.

ولم يذكر البيان الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكن التحالف سبق أن أعلن مرارا اعتراض وتدمير طائرات مُسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه مطار أبها.

ومطار أبها ليس الوحيد الذي استهدفته جماعة الحوثي، حيث سبق لها أن استهدفت عدة مطارات عسكرية ومدنية ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وقد أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن جانبها، أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية تبنيها هذا الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار “أبها” الدولي جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات جماعة “أنصار الله” العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الخميس، إن “سلاح الجو المسير يتمكن من استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف، أن “مطار أبها يعتبر من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن”، مجددا تحذيره “للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية”.