استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وغزيرة احيانا في ساعات الصباح.

وتشهد المناطق الشرقية والجنوبية الغربية هطول زخات خفيفة من المطر، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر أحياناً فوق قمم الجبال العالية، وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطولات، ومن خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً، وبقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، ويتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

ويطرأ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالباً مشمسة وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد، وتكون الأجواء مشمسة في كافة المناطق، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 5 – 3، وفي مرتفعات الشراة 5 – 1، وفي مناطق البادية 12 – 2، وفي مناطق السهول 10 – 4، وفي الاغوار الشمالية 15 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 8، وفي البحر الميت 19 – 9، وفي خليج العقبة 20 – 11 درجة مئوية.