أَنــــــــوار الفجــــــــر

ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 22 وفاة و21460 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13431 والإصابات 1,417,890
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