استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين جراء عدوان إسرائيلي مزدوج بالصواريخ على محيط دمشق فجر اليوم الثلاثاء
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جرينتش+2 02:57
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن خطط تخريبية ينفذها مسلحون بتحريض امريكي في اربع محافظات سورية
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