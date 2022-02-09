منخفض جوي يؤثر على المملكة مساء اليوم الاربعاء ونهار غد

يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات المساء بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتمتد الهطولات مع ساعات الليل الى أجزاء من المناطق الوسطى، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون الهطولات المطرية في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر ولفترة محدودة وغير مؤثرة فوق قمم الجبال العالية، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتبقى المملكة الجمعة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة، وتستمر الاجواء باردة وغائمة جزئياً، مع فرصة ضعيفة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 2، وفي مرتفعات الشراة 13 – 1، وفي مناطق البادية 18 – 2، وفي مناطق السهول 15 – 4، وفي الاغوار الشمالية 19 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 10، وفي البحر الميت 20 – 9، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية. –(بترا)