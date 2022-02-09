تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 27 وفاة و21977 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13409 والإصابات 1,396,430
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سعاد حسني توفر فرصة النجومية السينمائية لنجلاء فتحي
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