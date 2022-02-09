دعوات لفتح بيوت عزاء في الجامعات.. إضراب شامل يعم مدن الضفة اليوم الاربعاء حداداً على أرواح شهداء نابلس

نابلس – قدس برس

عمّ الإضراب الشامل عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الثلاثة، الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة، أمس الثلاثاء.

وشلّ الإضراب المرافق والمحال والمصالح التجارية في مدن رام الله والبيرة ونابلس وجنين وطولكرم، وأُعلن الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة.

وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان، في بيان، إن “اليوم الأربعاء، هو يوم إضراب شامل في محافظة نابلس، وذلك حدادا على أرواح الشهداء الثلاث الذي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالهم”.

ونعت القوى والفعاليات الوطنية، في بيانات صادرة عنها، شهداء نابلس، داعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، وتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال في كافة المناطق، والتصدي للمستوطنين.

من جهتها؛ دعت مجالس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية (التابع لحركة فتح) في العديد من الجامعات، إلى تعليق الدوام، وفتح بيوت عزاء لشهداء نابلس في حرم الجامعات.

وأكدت القوى في بياناتها على تعزيز التلاحم الوطني والشعبي، لمواجهة ارهاب الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني؛ بما ينص عليه القانون الدولي.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت أمس (الثلاثاء) حي “المخفية” في مدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم، وهم أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط، وينتمي الثلاثة إلى حركة “فتح”.