استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين جراء عدوان إسرائيلي مزدوج بالصواريخ على محيط دمشق فجر اليوم الثلاثاء
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دعوات لفتح بيوت عزاء في الجامعات.. إضراب شامل يعم مدن الضفة اليوم الاربعاء حداداً على أرواح شهداء نابلس
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