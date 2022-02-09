تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 27 وفاة و21977 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13409 والإصابات 1,396,430

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 وفاة و21977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13409 وفيات و1396430 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 30.82 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 177203 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 228 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 194 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1176 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 22 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 16226 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1205818 حالة.

كما أشار إلى إجراء 71297 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15290191 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4626450 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4289492 شخصا.