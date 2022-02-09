الأمانة تحذر من زيارة 3 متنزهات لحين الإعلان عن سلامة دخولها

حذرت أمانة عمان المواطنين من خطورة الدخول إلى متنزهات عمان القومي وغمدان ويعقوب السلطي لحين الإعلان عن سلامة الدخول إليها.

وقالت الأمانة في بيان اليوم الأربعاء إن المنخفض الجوي الأخير أدى إلى اختلال التربة ما قد يعرض الأشجار كليا للسقوط على الأرض.

وأضافت إن كوادر قطاع الزراعة والصحة في الأمانة عالجت الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير الذي تسبب بسقوط كثير من الأشجار على كوابل الكهرباء والأعمدة الكهربائية ضمن مواقع الاختصاص.

وأوضحت أن إدارة المتنزهات ومكافحة التصحر في الأمانة تهيب بالمواطنين عدم دخول إلى هذه المواقع لحين تصويب الأوضاع من قبل كوادر شركة الكهرباء، مؤكدة استمرار عمل كوادرها رغم تأثير العاصفة الثلجية الأخيرة على الأشجار. وبينت أن كوادرها انهت أعمال الإزالة في متنزهات الاستقلال والرجيب ومشاريع التصحر وغابة الحسين “الهاشمي” ومشروع المرقب وغابة شهداء عمان وخالد بن الوليد. واكدت الأمانة أن كوادرها تعمل على معالجة الأضرار أولا بأول، والتركيز على إزالة الأشجار من الشوارع العامة وداخل حدود المتنزهات ونقلها بواسطة تراكتورات لموقع متفق عليه مع وزارة الزراعة.

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