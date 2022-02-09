استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين جراء عدوان إسرائيلي مزدوج بالصواريخ على محيط دمشق فجر اليوم الثلاثاء
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جرينتش+2 09:33
استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين جراء عدوان إسرائيلي مزدوج بالصواريخ على محيط دمشق فجر اليوم الثلاثاء
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