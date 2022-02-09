استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين جراء عدوان إسرائيلي مزدوج بالصواريخ على محيط دمشق فجر اليوم الثلاثاء

دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت عدداً منها.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 56ر12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية .

ومن جانبه، قال مراسل “سبوتنيك” في محافظة القنيطرة إن أحد صواريخ الدفاع الجوي دخل أجواء الأراضي المحتلة في الجولان، ويعتقد أنه يلاحق إحدى الطائرات الإسرائيلة التي شاركت بالعدوان.

كما أفاد مراسل “سبوتنيك” بدمشق، أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية التي دمرها الدفاع الجوي السوري سقطت فوق أحد أحياء منطقة (ضاحية قدسيا) السكنية بريف دمشق الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن أضرارا مادية لحقت بأحد الأبنية في منطقة ضاحية قدسيا دون أضرار بشرية. وختم وأن الفرق الفنية تعكف على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وقد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.