في ذكرى ميلادها.. قصة خلاف ووفاق شادية مع نجيب محفوظ

عشرات آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 3 شباب من كتائب شهداء الاقصى استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس / فيديو
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