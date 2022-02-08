"واشنطن بوست" تفضح تواطؤ نظامي اردوغان وآبي احمد في قتل المدنيين الجياع بمخيم للنازحين شمال منطقة تيغراي
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طقس مشمس اليوم الثلاثاء وكتلة هوائية باردة ورطبة غدا وبعده
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