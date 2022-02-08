طقس مشمس اليوم الثلاثاء وكتلة هوائية باردة ورطبة غدا وبعده

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة، تميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاربعاء، باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية. وتتأثر المملكة اعتبارا من ساعات المساء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتتكاثر الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد ليلا الى المناطق الوسطى، وبعد منتصف الليل تمتد الى اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، وماطرة في العديد من المناطق قد تكون غزيرة احياناُ في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى يصحبها الرعد احياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق ما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ويتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر ولفترة محدودة فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجيا.

وتكون الاجواء الجمعة، باردة جداً وغائمة جزئيا مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة ، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 5، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الاغوار الشمالية 23 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 24 – 13، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية.