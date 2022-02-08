حريق مستودع في عمّان يؤدي لـ20 إصابة ونقل اثنتين منها للمستشفى

أخمدت فرق من الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مستودع بالطابق الأول ضمن مبنى سكني في منطقة خلدا في عمّان، بحسب مديرية الأمن العام التي تحدثت عن إخلاء قاطني العمارة السكنية.

ووقع الحريق قرابة الساعة التاسعة صباحا. وقال مدير دفاع مدني وسط عمّان، العقيد محمد خريسات لقناة “المملكة”، إن “المستودع مساحته تبلغ 170 مترا مربعا تقريبا يستخدم لغايات تخزين المواد الكهربائية والإكسسوارات”، مشيرا إلى انتشار كثيف للدخان.

وقد تم إخلاء سكان العمارة كافة وعددهم 50 شخصا، بحسب خريسات الذي قال إن الدفاع المدني تعامل مع 20 إصابة “يعانون من ضيق في التنفس وتم إعطاؤهم أكسجين داخل سيارات الإسعاف”، في حين نقلت إصابتان منهم إلى المستشفى.

وأخلي سكان العمارة إلى مدرسة قريبة من موقع الحريق، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، إن “فرق الدفاع المدني وسط وغرب عمّان تعاملت اليوم مع حريق شب في مستودع في الطابق الأول لعمارة مكونة من 5 طوابق تحتوي على أدوات كهربائية في منطقة خلدا”.

وأشار إلى أن “فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة وبكفاءة عالية للحريق الذي نجم عنه دخان كثيف انتشر في أرجاء العمارة كافة، الأمر الذي استوجب إخلاء ساكني العمارة في الطوابق كافة”.

وأظهرت صور تصاعدا للدخان من الشقة غطى العمارة السكنية كاملة .

وفسر الخريسات استمرار تصاعد الدخان من المستودع لأنها “منطقة محصورة تحتاج إلى وقت لخروجه”، مشيرا إلى أن الحريق “تحت السيطرة”، و”تم التنسيق مع شركة الكهرباء وتم فصل الكهرباء عن العمارة كاملة”.

ولفت النظر إلى أن تخزين البضائع “كثيف جدا داخل المستودع يصل إلى سقفه، ولم يكن هناك مراعاة لأصول التخزين، والمواد مكدسة لذلك هناك دخان كثيف”.

مراسل “المملكة” ذكر أن الشقة كانت مستغلة من أحد سكان العمارة كمستودع لتخزين بضائع.