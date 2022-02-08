عشرات آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 3 شباب من كتائب شهداء الاقصى استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:57
الحرية والاستقرار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني