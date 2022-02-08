إستشهاد 3 شباب من كتائب شهداء الاقصى برصاص الاحتلال في نابلس بحجة القيام بعمليات إطلاق نار في المنطقة/ فيديو
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جرينتش+2 04:29
الاستخبارات الروسية: أمريكا تحرض “الخلايا النائمة للمتطرفين” في دمشق واللاذقية على مهاجمة القوات السورية والحليفة
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