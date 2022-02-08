الاستخبارات الروسية: أمريكا تحرض “الخلايا النائمة للمتطرفين” في دمشق واللاذقية على مهاجمة القوات السورية والحليفة

سبوتنيك عربي

صرحت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأمريكية تخطط لتحريض المتطرفين في مدينتي دمشق واللاذقية السوريتين على القيام بأعمال محددة ضد القوات السورية والإيرانية والروسية هناك.

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية: “لتحقيق أهدافهم في سوريا، يستخدم الأمريكيون اتصالاتهم الوثيقة مع ما يسمى بالمعارضة المسلحة، ومع الجماعات المتطرفة”.

وأضاف البيان: “الاستخبارات الأمريكية تخطط لتوجيه “الخلايا النائمة” للمتطرفين في مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة لها ومحافظة اللاذقية لتنفيذ عمليات محددة ضد عناصر أجهزة تنفيذ القانون، وكذلك أفراد الجيشين الروسي والإيراني”.

وتابع، “المعلومات المتاحة لدى الاستخبارات الخارجية الروسية، تشير إلى سعي الولايات المتحدة للاحتفاظ بتواجدها على الأراضي السورية، ومنع استقرار الوضع في هذا البلد”.

وأشار إلى ان “واشنطن تعتزم إطلاق حملة إعلامية واسعة، بما فيها في وسائل الإعلام العربية، لخلق احتجاجات (ضد الدولة) في المجتمع السوري”.

سرقة النفط السوري

وفي سياق آخر، أضاف البيان: “تواصل الشركات الأمريكية نهب الثروات الطبيعية السورية”.

وأشار إلى أن “واشنطن تواصل مشاركتها في تجارة النفط غير الشرعية، والذي يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة شمال شرقي سوريا”. منوها أنه “يستخرج شهرياً ما يصل إلى 3 ملايين برميل من المواد الخام من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور”.

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