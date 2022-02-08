إستشهاد 3 شباب من كتائب شهداء الاقصى برصاص الاحتلال في نابلس بحجة القيام بعمليات إطلاق نار في المنطقة/ فيديو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 مواطنين جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليهم في مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة داخل مدينة نابلس.

وذكرت المصادر المحلية أن الشهداء الثلاثة هم: ابراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، مؤكدة أن الشهداء الثلاثة من عناصر كتائب شهداء الأقصى في نابلس.

ومن جهتها، نعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، يوم الثلاثاء، شهدائها الثلاثة بعد عملية إغتيالهم من قوات الاحتلال في نابلس.

وقالت شهداء الأقصى في بيانها: “ننعى شهدائنا الأبطال إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، بعد عملية إغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار. ”

وتؤكد الكتائب أن دماء شهدائها لن تذهب هدرًا، وأن الرد قادم وسيقابل الدم بالدم.”

ومن جانبه، أعلن جهاز “الشاباك” الاسرائيلي، رسميا عن اغتيال الثلاثة ناشطين الفلسطينيين.

وقال في بيان له: “في أعقاب نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام و الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام، تم اغتيال “خلية نضالية” من منطقة نابلس، وهي مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار في المنطقة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأسابيع الأخيرة.‬

مشاهد من مكان اغتيال قوات الاحتلال شبان وسط نابلس بالضفة المحتلة pic.twitter.com/0FTKkZUigm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 8, 2022

#عاجل "استشهدو".. في مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على شبان في سيارة وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية pic.twitter.com/dXMkO8kFrz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 8, 2022