ماء السماء وليس الاعداء.. المنخفض الأخير يرفد سدود المملكة بـ 6 ملايين متر مكعب

أفادت سلطة وادي الأردن بأن المنخفض الأخير رفد سدود المملكة بحوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت السلطة في بيان، إن أعلى كميات مياه دخلت سد الملك طلال بحوالي 4 ملايين متر مكعب، ما رفع التخزين الكلي للسدود إلى 73 مليون متر مكعب بنسبة 26 بالمئة من السعة التخزينية الكلية للسدود.

وأضافت إن هذه الكميات متقاربة مع العام الماضي، باستثناء السدود الجنوبية “الوالة والموجب والتنور” التي دخلتها كميات مياه متواضعة في هذا المنخفض، بنحو 166 ألف متر مكعب في سد الوالة، وسد الموجب 20 ألف متر مكعب، وسد التنور 60 ألف متر مكعب.

وبلغت كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود منذ بداية الموسم المطري حوالي 40 مليون متر مكعب.

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